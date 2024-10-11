1700 семей бойцов СВО обратились с жалобами в прокуратуру Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области индивидуально проводит работу по каждому обращению бойцов СВО и членов их семей.

Как заявил Сиб.фм начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Новосибирской области Павел Акулов, с начала 2023 года по октябрь 2024-го надзорное ведомство зарегистрировало 1700 обращений от бойцов СВО и членов их семей.

«Прокуратура Новосибирской области уделяет повышенное внимание жалобам участников спецоперации и членов их семей. С каждым обращением работаем индивидуально. Вопросы поступают различные. Начиная от помощи в оформлении тех или иных документов и заканчивая социально-бытовыми. При взаимодействии с министерством труда и соцразвития региона, министерством энергетики и ЖКХ области, с главами сельсоветов эти проблемы решаются. Много обращений поступают по вопросам выплат. Мы никогда не отказываем в помощи и реагируем на каждое обращение», — прокомментировал Павел Акулов.

Он отметил, что прокуратура Новосибирской области вмешивается именно в социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Остальные дела берет на контроль военная прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вдову погибшего на СВО военного обманули на 280 тыс рублей.