Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты

25 сентября в Новосибирском государственном университете экономики и управления НГУЭУ прошло заседание Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП), на котором Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» был избран членом организации.

Банк Уралсиб работает в Новосибирске с 1996 года.Банк оказывает полный комплекс финансовых услуг населению, а также предприятиям и организациям региона. Все эти годы Уралсиб постоянно внедряет различные инновации и сервисы, улучшает продуктовую линейку, расширяет базу активных клиентов. Сотрудничество сНГТПП позволит Уралсибу использовать широкие возможности, которые предоставляет членство в палате, укрепить свое положение на региональном рынке и выйти на новый уровень развития.

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» объединяет более 400 предприятий и организаций региона: крупные промышленные и финансовые организации, компании малого и среднего бизнеса из всех сфер экономики. НГТПП активно участвует в развитии эффективного взаимодействия предпринимателей с государственными органами, способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.

«Многие годы мы в разных формах сотрудничали с Торгово-промышленной палатой Новосибирска и выражаем готовность и желание принимать активное участие в ее работе. Я уверена, что наше сотрудничество будет длительным и продуктивным», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.

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