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общество
На правах рекламы реклама

«Европа Плюс Новосибирск» разыгрывает два годовых абонемента в фитнес-клуб

Фото ООО «Выбери Радио»

С 14 по 25 октября радиостанция дарит — абонемент в фитнес-клуб на год в игре «Будь в форме».

«Европа Плюс Новосибирск» ищет самых спортивных слушателей, чтобы обеспечить им целый год бесплатных тренировок в топовом спортзале! Чтобы стать счастливым обладателем абонемента, достаточно дозвониться в эфир в 17:35 и за 30 секунд правильно ответить на большее количество вопросов, чем соперник. Радиослушатель, справившийся с заданием, переходит в игру следующего дня. Проигравших не будет! Все участники получат абонементы на 3 месяца фитнеса.

В пятницу 18 и 25 октября станут известны победители, которые получат главный приз.

Игра проходит по будням с 14 по 25 октября.

Телефон: (383) 362-07-72

Подробнее об игре «Будь в форме» и других акциях — в эфире, на europaplus.ru и на странице «Европы Плюс Новосибирск» ВКонтакте.

Для любителей спорта старше 12 лет

Реклама ООО «Выбери Радио» ИНН: 7708600939 Erid:LjN8JxeJP

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Галина Дидан
Журналист

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