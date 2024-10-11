Министерство ЖКХ Новосибирской области контролирует благоустройство после ремонта тепловых сетей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил привести в порядок тротуары и проезды после ремонта тепловых сетей.

Министерство ЖКХ и энергетики контролирует восстановительные работы. В Новосибирске завершено благоустройство на ул. Бориса Богаткова, где заменили 260 метров магистральной теплосети.

Подрядчики Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) уже завершили работы на 5 участках, еще на 13 — продолжаются. До холодов планируется благоустроить 31 участок.

Замена теплосетей проводится на 48 объектах. Общая длина новых сетей составит 75 км.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали список памятников, которым нужна срочная реставрация.