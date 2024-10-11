Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о проведении специальной военной операции. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Группировка войск «Север» нанесла удары по формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады и 129-й бригады теробороны в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Группировка войск «Запад» успешно продвинулась и нанесла удары по 4-й танковой, 66-й и 116-й механизированным бригадам. Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка и две 122-мм гаубицы. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Группировка войск «Юг» провела удары по формированиям 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадам в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица и два 122-мм орудия. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника и атаковала 24-ю и 59-ю механизированные бригады. Потери составили до 490 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и несколько орудий.

Группировка войск «Восток» нанесла удары по 72-й механизированной бригаде и другим формированиям в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 120 военнослужащих и несколько единиц техники.

Группировка войск «Днепр» провела удары по 39-й бригаде береговой обороны и 121-й бригаде теробороны в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и несколько гаубиц. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Также сообщается о поражениях противника с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.