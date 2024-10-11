РАТМ Холдинг отреагировал на задержание Эдуарда Тарана

Эдуарду Тарану избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о мошенничестве. РАТМ Холдинг сделал официальное заявление.

11 октября Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест генерального директора РАТМ Холдинга, влиятельного бизнесмена из Новосибирска Эдуарда Тарана. Его обвиняют в мошенничестве.

РАТМ Холдинг заявил о непричастности руководителя к этому преступлению.

«В РАТМ Холдинге руководствуются принципом законности, работают исключительно в правовом поле и убеждены в непричастности Эдуарда Тарана к возможному совершению неправомерных действий. Все предприятия функционируют в штатном режиме, текущие события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами. Операционной деятельностью предприятий руководят высокопрофессиональные команды топ-менеджеров, контролирующие исполнение обязательств перед контрагентами – компании занимают устойчивые позиции в своих отраслях и рыночных нишах», — прокомментировали в РАТМ Холдинге.

В компании заявили, что комментировать суть предъявленных обвинений Эдуарду Тарану пока невозможно, «так как обвинение носит общий и неконкретный характер».

Ранее Сиб.фм публиковал досье, чем знаменит бизнесмен Эдуард Таран и какую он оказывал благотворительную поддержку в России.