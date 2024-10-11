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общество

Стало известно, когда пройдут школьные каникулы в Новосибирске

Фото: сгенерировано нейросетью

В Новосибирске сообщили о первых школьных каникулах в 2024 году.

По данным Министерства образования Российской Федерации, в этом году у школьников каникулы пройдут осенью и зимой. Однако даты могут измениться в зависимости от региона и учебного учреждения.

Так, первые каникулы 2024 года наступят уже в этом месяце — с 28 октября до 4 ноября школьники смогут отдохнуть от учебы. Далее каникулы ожидаются 30 декабря и продлятся две недели, до 12 января 2025 года.

Ранее Сиб.фм публиковал даты праздничных дней на новогодние и майские каникулы-2025

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Валерия Митрохина
Журналист

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