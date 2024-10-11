Суд вынес приговор по делу о сходе груженых вагонов в Новосибирской области

Суд Новосибирской области вынес приговор по делу о сходе груженых вагонов.

Как сообщает пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Татарский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение ущерба в размере 1,5 миллиона рублей.

По версии следствия, осенью 2022 года на Татарской дистанции пути с рельс сошли два груженых грузовых вагона.

В результате суд назначил двум работникам филиала ОАО «РЖД» по полгода ограничения свободы за то, что оба «не обеспечили надлежащее качество содержания примыкающего к станции Татарская участка пути и контроль за его состоянием».

Напомним, что в Новосибирске заключенным пытались передать телефоны в тонометре