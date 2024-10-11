Суровикин в Африке и арест Тарана: главные новости Новосибирска за 11 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 11 октября.

В пятницу, 11 октября, генерал армии и Герой России Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения. В этот день он выполняет специальное задание в Африке, где представляет интересы государства.

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «Ратм-Холдинга» Эдуарда Тарана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Новосибирский бизнесмен проходит по статье о мошенничестве.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему гражданину Нигерии по делу о мошенничестве и присвоении чужого имущества. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Мужчина заверил соотечественника в помощи с оформлением документов для учёбы и получил за это более 300 тысяч рублей.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что к настоящему времени в мире известны более 10 семейств вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, среди них – ортомиксовирусы (к ним относятся вирусы гриппа), ортокоронавирусы (к ним относятся как обычные коронавирусы человека, так и нынешний SARS-CoV2), некоторые энтеровирусы, риновирусы, парамиксовирусы, пневмовирусы, вирусы РСВ, бокавирусы, аденовирусы, и у каждого семейства есть роды, виды и варианты.