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Авто проиcшествия

В Новосибирске неизвестный сбил 10-летнего ребенка и скрылся

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска

Инцидент произошел в Кировском районе города.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, вечером 10 октября в Кировском районе автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Она пересекала дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

По данным ведомства, около 18 часов вечера неизвестный водитель у дома №57 к.2 совершил наезд на пешехода 2014 года рождения. После чего скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в Новосибирске Nissan Almera с подростками улетел в кювет.

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Нина Раневская
Журналист

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