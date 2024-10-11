В Новосибирске осудят мастера предприятия из-за смерти работника на дробильной установке

Тогучинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении мастера предприятия по добыче щебня.

Его обвиняют в действиях, которые привели к гибели сотрудника.

По данным региональной прокуратуры и Следственного комитета, мастер знал, что на дробильной установке отсутствует защитное ограждение и трос для аварийной остановки. Несмотря на это, 9 марта 2024 года он допустил машиниста к работе.

В результате отсутствия ограждения, машиниста затянуло на движущуюся ленту, что привело к его гибели на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске осудили мужчину, который ударил сотрудника полиции.