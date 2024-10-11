В Новосибирске водитель Lada наехал на 4-летнего мальчика

В пятницу, 11 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Лада Приора, при движении задним ходом на улице Пожарского напротив дома №2, наехала на пешехода. Пострадавшим оказался мальчик 2020 года рождения.

Ребёнка доставили в медучреждение. Характер травм пострадавшего уточняется.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестный сбил 10-летнего ребенка и скрылся.