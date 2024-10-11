В Новосибирской области акция «Сохраним лес» достигла «экватора»: участники высадили 35-милионное дерево

В этот день порядка1000 участников акции заложили новый сосновый бор из 20 000 сосен. Экологическое мероприятие прошло при поддержке партнеров акции – волонтеров Сбера, РЖД и движения «Экосистема».

Новосибирская область традиционно присоединилась к высадкам «Сохраним лес» в октябре: центральное мероприятие прошло на территории Ордынского лесничества. Волонтёры и партнеры проекта заложили новый хвойный лес. Именно здесь акция достигла «экватора» по количеству высаженных деревьев – одна из сосен стала по счету 35-милионным саженцем проекта. Молодое дерево – символ возрождения пострадавшего леса от пожара, отмечают организаторы. Поэтому и высадку регион запланировал на участке, где хвойные пострадали от разгула стихии.

Участников акции «Сохраним лес» поприветствовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. Он поблагодарил собравшихся и напомнил о мерах, которые принимают сотрудники министерства для сохранения зеленого пояса страны.

«Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются счастливые и неравнодушные люди, это очень воодушевляет. Я убеждён, что одна из главных миссий Новосибирской области – воспитать экологически грамотных жителей. Желаю всем получить как можно больше положительных эмоций. Спасибо», – сказал министр.

В этот день к высадкам присоединились представители законодательного собрания региона, руководство и сотрудники департамента лесного хозяйства по Сибирскому Федеральному округу и министерства природных ресурсов и экологии области. Восстанавливать лесополосу приехали и представители генерального партнера акции.

«Для нас забота об экологии – это часть нашей глобальной стратегии. И дело здесь не только в социальной ответственности бизнеса и нашей приверженности ESG-повестке. По оценке Росстата, общая стоимость только ископаемых природных ресурсов страны составляет около 100 трлн рублей. Очевидно, что использовать такой ресурс необходимо очень бережно. Высаживая молодые деревца сегодня, мы вносим свой вклад в сохранение и поддержание этого уникального ресурса, способного служить нашей стране и нашим людям неограниченное количество времени», – отметила заместитель управляющего Новосибирским отделением Сибирского банка Сбера Екатерина Устинова.

Партнерство с акцией «Сохраним лес» стало доброй традицией: в своей работе компания особое внимание уделяет поддержке экологии. Поэтому важно не просто приходить на высадки самим, но и рассказывать окружающим, как посадить дерево в черте города или лесополосе и почему озеленение – это важно.

На акции «Сохраним лес» партнеры рассказали участникам о корпоративной просветительской программе «Сберегаем вместе», на платформе которой можно найти много полезной информации об экологичном образе жизни. По инициативе банка на мероприятии прошла тематическая эковикторина, а самые активные участники получили призы.