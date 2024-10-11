Заморозки -5 градусов ударят в Новосибирске на выходных

В Новосибирск идут заморозки.

В Новосибирске на выходных ожидаются заморозки. Такие данные о погоде приводит сайт Gismeteo.

В пятницу, 11 октября, будет облачно. Температура воздуха днем составит +1 градус. Ночью ударят заморозки в -2 градуса. Порывы ветра составят 12 м/с.

В субботу, 12 октября, погода днем ожидается такая же, как и в пятницу, +1 градус. Однако ночью термометры покажут -3 градуса. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В воскресенье, 13 октября, днем также будет +1 градус. Ночью же будет прохладнее, чем в предыдущие дни: температура воздуха составит -5 градусов. Порывы ветра утихнут до 9 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что юные авиаторы из Новосибирской области покажут навыки пилотажа.