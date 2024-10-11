Жителям Новосибирска напомнили об основных запретах на Харитонов день

О запретах на Харитонов день рассказали новосибирцам.

Сегодня, 11 октября, в православной традиции отмечается день Харитона Исповедника, епископа Иконийского. Об этом сообщил портал Atas.info.

Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя было делать в этот день.

Так, например, на Харитонов день нельзя было просто так выходить на улицу, а также убираться и выходить замуж, потому что в этот день могла выходить наружу нечистая сила.

Если на Харитонов день выпадал первый снег, значит, зима могла наступить уже спустя 40 суток.

Напомним, что в Новосибирске священник Пегов рассказал о запретах Покровской родительской субботы