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общество

Жителям Новосибирска напомнили об основных запретах на Харитонов день

Фото: Сиб.фм

О запретах на Харитонов день рассказали новосибирцам.

Сегодня, 11 октября, в православной традиции отмечается день Харитона Исповедника, епископа Иконийского. Об этом сообщил портал Atas.info.

Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя было делать в этот день.

Так, например, на Харитонов день нельзя было просто так выходить на улицу, а также убираться и выходить замуж, потому что в этот день могла выходить наружу нечистая сила.

Если на Харитонов день выпадал первый снег, значит, зима могла наступить уже спустя 40 суток.

Напомним, что в Новосибирске священник Пегов рассказал о запретах Покровской родительской субботы

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Валерия Митрохина
Журналист

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