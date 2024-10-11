Журналистка Алёна Блин сразится против всех участников в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

В воскресенье, 13 октября, в 18:30 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск реалити-шоу «Звёзды в джунглях».

В этот раз в лагере появится новый участник — премьер Большого театра Игорь Цвирко. По прибытию он будет действовать осторожно и стараться избегать поспешных решений относительно формирования кoалиций. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

В шоу две кoалиции продолжают скрытую борьбу, несмотря на то, что на поверхности они делятся своими планами. Голосование приведёт к эмоциональной реакции участницы Алёны Блин, которая заявит о смене тактики игры.

«Мы пробовали играть в открытую, у нас не получилось. И теперь я оставляю за собой право делать любые ходы в этой игре», — сказала Алёна Блин.

Лидер другой кoалиции, Натан, подытожит, что перемирие больше невозможно. Алёна сделает первое наступление, уменьшив общий банк на значительную сумму.

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