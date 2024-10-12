Актриса из Новосибирска исполнит роль в сериале «жЫЫЫзнь» на ТНТ

Новосибирская актриса примет участие в сериале вместе с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой.

14 октября в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «жЫЫЫзнь». В главных ролях зрители увидят Михаила Галустяна и Светлану Ходченкову, а также Кристину Александрову из Новосибирска, исполнившую одну из ролей.

Сюжет сериала разворачивается в первобытном лесу на мрачном берегу реки, где обитает племя, постоянно сталкивающееся с угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи. Вождь племени, которого играет Михаил Галустян, стремится стать другом для своих соплеменников и облегчить их тяжелую жизнь, несмотря на свою недостаточную зрелость и опыт.

Однако на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя «Придурков», возглавляемое Вождихой, роль которой исполнила Светлана Ходченкова. Один из охотников вождя, не выдержав трудностей первобытной жизни, сбегает к ним и обнаруживает, что его там не только не убивают, но и предоставляют жилье и красивую женщину. Это открытие вызывает у жителей пасмурного берега желание перейти к «Придуркам», однако остается вопрос: действительно ли их ждет лучшая жизнь или это лишь иллюзия?

Кристина Александрова описала свою героиню как «неземное существо», пришедшее в племя с особой миссией. Она отметила, что процесс подготовки к роли был увлекательным и не вызвал трудностей. Актриса поделилась положительными эмоциями от съемок, особенно выделив экспедиции в живописные места, такие как Абхазия и Осетия.

«Работа в проекте «жЫЫЫзнь» принесла много эмоций. Я обожаю экспедиции (это съемки в других городах), в моем случае была потрясающая Абхазия с невероятно красивой природой, Осетия с величественными горами и таинственной атмосферой», — говорит актриса.

Кроме того, она подчеркнула важность тематики отношений в сериале, где каждый персонаж ищет свой «островок» безопасности и понимания. Кристина с нетерпением ждет премьеру и планирует смотреть сериал с семьей. Она также рассказала о своих воспоминаниях о Новосибирске, где провела детство, и о том, как часто вспоминает Чкаловские дачи, ставшие местом ее самых счастливых лет.

«В этом городе прошло моё детство, родилась тут и прожила до 12 лет на улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе. Далее уже переехала в Москву. Последний раз прилетала 2 года назад. В Новосибирске у меня живут родные и близкие друзья, но получается, что с ними чаще мы видимся вне города, а на нейтральных территориях», — объяснила актриса.

Уточним, что сериал был создан кинокомпанией 1-2-3 Production.

Ранее сообщалось, что артисты Новосибирского театра оперы и балета выступили в Бангкоке с балетом «Спартак».