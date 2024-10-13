Новосибирцы снова жалуются на сбои в работе «Электронного города»

Вечером 13 октября интернет перестал работать, сибиряки возмущены.

Жители Новосибирска снова отмечают перебои в работе интернет-провайдера «Электронный город» вечером 13 октября. Читатели сайта Сиб.фм сообщают, что неполадки начались около 18:30.

По информации сайта Downdetector.su, жалобы на проблемы с интернет-соединением от этого провайдера начали поступать в 18:30 и продолжаются по сей день. Пользователи также заявляют о неполадках в работе телевидения, официального сайта и приложения «Электронного города». Помимо Новосибирской, трудности испытывают жители Вологодской, Омской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в селе Барышево под Новосибирском сгорел частный дом.