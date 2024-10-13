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проиcшествия

В селе Барышево под Новосибирском сгорел частный дом

Фото: Инцидент Новосибирск

Инцидент произошел по улице Озерная.

Вечер воскресенье для жителей села Барышево в Новосибирской области начался с серьёзного пожара: очевидцы сообщают, что полностью выгорел один из частных домов, расположенных по улице Озёрная. Местные жители отмечают в комментариях, что дом действительно сгорел... полностью.

Однако информация о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Фото В селе Барышево под Новосибирском сгорел частный дом 2

Ранее Сиб.фм сообщал о серьёзном пожаре в частном доме на улице Военная в Октябрьском районе. Вокруг частных домов — расположены многоэтажки, местные сняли происходящее сверху и других ракурсов. Пожарные прибыли на место, чтобы потушить пламя. Местные отмечают, что в данном районе пожары стали набирать популярность.

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Дарья Лапина
Журналист

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