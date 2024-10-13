В селе Барышево под Новосибирском сгорел частный дом

Инцидент произошел по улице Озерная.

Вечер воскресенье для жителей села Барышево в Новосибирской области начался с серьёзного пожара: очевидцы сообщают, что полностью выгорел один из частных домов, расположенных по улице Озёрная. Местные жители отмечают в комментариях, что дом действительно сгорел... полностью.

Однако информация о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о серьёзном пожаре в частном доме на улице Военная в Октябрьском районе. Вокруг частных домов — расположены многоэтажки, местные сняли происходящее сверху и других ракурсов. Пожарные прибыли на место, чтобы потушить пламя. Местные отмечают, что в данном районе пожары стали набирать популярность.