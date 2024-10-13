Разыскиваемого 17 лет за убийство мужчину задержали в Новосибирске

В Новосибирске был задержан мужчина, находившийся в розыске за убийство с 2007 года.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы остановили 39-летнего жителя Кемеровской области на вокзале для проверки документов, в ходе которой выяснили, что он разыскивается уже 17 лет. При попытке скрыться от полиции подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск.

Кроме того, у задержанного был найден боевой пистолет с восемью патронами. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Задержанный будет этапирован под конвоем в Кемеровскую область для дальнейших следственных действий.в

Напомним, в Новосибирске 17-летний гонщик с пробитым колесом пытался скрыться от полиции.