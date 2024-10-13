В Новосибирске водитель Lada Priora сбил четырёхлетнего ребёнка

Авария произошла в Первомайском районе на улице Пожарского.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что 11 октября в 12:00 дня по улице Пожарская в Первомайском районе произошёл наезд на четырёхлетнего мальчика. Известно, что водитель Lada Priora сдавал назад и не заметил ребёнка. Пострадавшему экстренно вызвали «скорую помощь» и доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал про неизвестного, который сбили десятилетнюю девочку в Кировском районе и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами.