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проиcшествия

В Новосибирске водитель Lada Priora сбил четырёхлетнего ребёнка

Фото: ГИБДД Новосибирск

Авария произошла в Первомайском районе на улице Пожарского.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что 11 октября в 12:00 дня по улице Пожарская в Первомайском районе произошёл наезд на четырёхлетнего мальчика. Известно, что водитель Lada Priora сдавал назад и не заметил ребёнка. Пострадавшему экстренно вызвали «скорую помощь» и доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал про неизвестного, который сбили десятилетнюю девочку в Кировском районе и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами.

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Дарья Лапина
Журналист

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