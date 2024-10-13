В Новосибирске задержали подозреваемого в убийство 17-летней давности

Мужчину искали с 2007 года, он пытался сбежать, но был задержан.

Уроженец Кемеровской области, которого разыскивали за убийство 2007 года, был задержан в Новосибирске при проверки документов. Сибиряк не спешил показывать оперативникам паспорт, и даже наоборот, старался всеми силам сбежать... Не вышло.

У мужчины был найден пистолет с восемью патронами, готовый к использованию. На основе этого факта возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Задержанный перевезён в Кемеровскую область для проведения следственных мероприятий.

Ранее Сиб.фм сообщал об итогах минувшей недели: там громкое задержание Тарана, сильнейший ураган, скандал на Хилокском и внезапная смерть экс-чиновника.