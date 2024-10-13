82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
13 октября, 22:06
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
82.99% -1.1
сегодня
13 октября, 22:06
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.1
сегодня 20:32
общество

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийство 17-летней давности

Фото: стоп-кадр из видео

Мужчину искали с 2007 года, он пытался сбежать, но был задержан.

Уроженец Кемеровской области, которого разыскивали за убийство 2007 года, был задержан в Новосибирске при проверки документов. Сибиряк не спешил показывать оперативникам паспорт, и даже наоборот, старался всеми силам сбежать... Не вышло.

У мужчины был найден пистолет с восемью патронами, готовый к использованию. На основе этого факта возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Задержанный перевезён в Кемеровскую область для проведения следственных мероприятий.

Ранее Сиб.фм сообщал об итогах минувшей недели: там громкое задержание Тарана, сильнейший ураган, скандал на Хилокском и внезапная смерть экс-чиновника.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в