Громкое задержание Тарана, сильнейший ураган, скандал на Хилокском и внезапная смерть экс-чиновника: итоги недели

Сиб.фм подвели итоги минувшей недели, рассказав о самых важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Задержание Эдуарда Тарана

11 октября Лефортовский суд в Москве постановил отправить руководителя РАТМ Холдинга, крупного предпринимателя из Новосибирска Эдуарда Тарана, под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве.

РАТМ Холдинг заявляет, что их директор не замешан в этом преступлении. Подробнее в материале Сиб.фм.

Сильнейший ветер повалил деревья на машины



Ночью 12 октября погода в Новосибирске и его окрестностях резко испортилась. По данным Гидрометцентра, в ряде районов северо-восточный ветер порывами достигал 17 метров в секунду. В Академгородке из-за этого ветра деревья упали на дороги и парковки. Подобная ситуация отмечена и в некоторых районах Новосибирска.

Прокуратура проверила мигрантов на Хилокском, закрыты шесть хостелов

В интервью Сиб.фм заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь сообщил, что в этом году в жилмассиве Хилокский была прекращена деятельность шести незаконных хостелов, которые могли разместить до 130 человек.

По сведениям прокуратуры Новосибирской области, за первые восемь месяцев 2024 года регион принял 270 000 иностранных граждан.

В Новосибирске вдову погибшего на СВО военного обманули почти на 300 тысяч рублей

Жительница Новосибирска по имени Алина (имя изменено) купила дом в селе Ленинское и переехала туда с детьми. Она потеряла мужа, который погиб в зоне СВО в 2022 году. В сентябре 2023 года женщина решила обновить домовладение и поставить новый забор. На эти цели она перевела строителю 300 тысяч рублей, но ограждение так и не было установлено. Женщина подробно рассказала свою историю Сиб.фм.



Смерть вице-мэра Виктора Воронова

9 октября 2024 года стало известно о кончине бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Александровича Воронова. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Воронов был первым заместителем мэра Новосибирска, работал в аппарате губернатора региона и у полномочного представителя президента в СФО. В 1990-е годы он возглавлял администрацию Кировского района и был активным членом общественной организации «Союз Кировчан».





Ранее Сиб.фм сообщал, что самому пожилому жителю Новосибирска 105 лет.