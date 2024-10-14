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общество

Глава минприроды Новосибирской области получил представление за сползающие в реку дома

Фото: Сиб.фм

Прокуратура региона обвинила минприроды Новосибирской области в бездействии при обрушении береге Ельцовки-1.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что природоохранная прокуратура провела проверку по факту обрушения берега реки 1-я Ельцовка в Заельцовском районе города.

Ранее было известно, что в микрорайоне Нахаловка могут ввести режим повышенной готовности из-за того, что там начал разрушаться берег реки 1-я Ельцовка вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12.

После проверки ведомства стало известно, что министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области с 2018 года располагало сведениями об обрушении берега реки в указанном месте, однако никаких мер предпринято не было.

«По данному факту природоохранной прокуратурой министру внесено представление, которое находится на рассмотрении», – сообщили в прокуратуре НСО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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