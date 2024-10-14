Губернатор Андрей Травников поручил профильному ведомству разработать меры по совершенствованию содержания дорог зимой

«Моё требование — постоянное движение вперёд, с динамикой по улучшению качества работ. Каждый год мы реализуем новые мероприятия, принимаем дополнительные меры по улучшению качества дорожных работ, в том числе и в части зимнего содержания. На следующем оперативном совещании доложите, что дополнительно за лето подготовлено, реализовано, или будет сделано в течение зимы, для того, чтобы качество содержания дорог улучшилось», – отметил глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил Губернатору о готовности дорожных служб к зимнему сезону.

На обслуживаемой сети автомобильных дорог завершается подготовка к наступлению отрицательных температур, проведен анализ состояния дорожного покрытия капитального типа по районам Новосибирской области, выданы дополнительные план-задания по проведению планировки и профилированию щебеночных и грунтовых автодорог.

До начала зимнего периода заблаговременно проверяется состояние всех школьных маршрутов, а в случае наличия дефектов на проезжей части производится устранение дефектов, в рамках имеющихся лимитов финансирования по статьи содержание автомобильных дорог. На весь зимний период все школьные маршруты области находятся на постоянном контроле.

В рамках подготовки к зимнему периоду эксплуатации автодорог подрядные организации проводят работы по заготовке противогололедных материалов, ГСМ, подготовке пескобаз и специализированной дорожной техники. Темпы этих работ регулярно проверяются непосредственно в районных подразделениях дорожно-эксплуатационных организаций, комиссионно, совместно с представителями администраций муниципальных районов и сотрудников ГИБДД.

Также для защиты дорог устанавливаются снегозадерживающие полосы и заборы. Кроме того, на областных автодорогах будет организовано 36 передвижных пунктов обогрева.

Заготовка смесей холодного асфальтобетона, для выполнения ямочного ремонта в зимний период времени, осуществлена в объеме 209 тонн, из которых 188 тонн в 5 городских округах и 22 тонны – в 8 муниципальных районах — Доволенском, Здвинском, Карасукском, Коченевском, Кочковском, Мошковском, Новосибирском и Чановском.

Для зимнего содержания ежегодно в среднем используется 890 единиц специализированной дорожной техники для проведения работ по снегоочистке и обработке противогололедными материалами.

При неблагоприятных метеоусловиях, в целях обеспечения проезда, подрядными организациями также по договорам субподряда привлекается сторонняя техника. Всего в подрядных организациях в зимний период эксплуатации автодорог единовременно может быть задействовано более 1150 единиц дорожной техники.

Для вывозки и складирования снега с территорий населенных пунктов Новосибирской области в 5 городских округах и 20 муниципальных районов предусмотрено 86 площадок для складирования 1 557 тыс. кубическим метров снега.