Из-за штормового ветра в Новосибирске без света остались восемь тыс человек

8 000 человек остались без света после штормового ветра в Новосибирске.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве региона, из-за сильного порыва ветра в выходные дни без света остались 8 000 человек и 26 социальных объектов.

В том числе пострадали и восемь автомобилей.

Сейчас электроснабжение в регионе полностью восстановлено.

Ранее Сиб.фм писал, что новая рабочая неделя порадует теплом жителей Новосибирска