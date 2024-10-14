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общество

Из-за штормового ветра в Новосибирске без света остались восемь тыс человек

Фото: Сиб.фм

8 000 человек остались без света после штормового ветра в Новосибирске.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве региона, из-за сильного порыва ветра в выходные дни без света остались 8 000 человек и 26 социальных объектов.

В том числе пострадали и восемь автомобилей.

Сейчас электроснабжение в регионе полностью восстановлено.

Ранее Сиб.фм писал, что новая рабочая неделя порадует теплом жителей Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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