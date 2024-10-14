На 15% увеличился спрос на сотрудников в Новосибирской области

В Новосибирской области увеличился спрос на сотрудников.

По данным аналитиков «Авито Работа», по итогам третьего квартала текущего года в Новосибирской области спрос на кадры вырос на 15% относительно аналогичного периода в 2023 году. А уровень безработицы в регионе составил 3,0%.

Известно, что сейчас работодатели стараются увеличивать заработную плату сотрудников для привлечения новых кандидатур. Так, осенью 2024 года средняя зарплата новым сотрудникам составила 79,5 тысяч рублей в месяц, что на 7% выше годом ранее.

Напомним, что Новосибирск занимает четвертое место по зарплатам для начинающих программистов