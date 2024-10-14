Новая рабочая неделя порадует теплом жителей Новосибирска

Долгожданное тепло придет в регион уже на этой неделе.

В Новосибирске, по данным синоптиков сервиса Gismeteo, в понедельник ожидается максимум +4 градуса, однако уже со вторника в регион придет тепло.

Так, 15 октября 2024 года, ожидается +7 градусов, ночью температура опустится до -2.

Со среды и по субботу в Новосибирске ожидается от +6 до +7 градусов, а в воскресенье +8.

Осадков не ожидается, солнце будет радовать новосибирцев каждый день.

Напомним, что на два месяца в Новосибирске сделают пешеходной улицу Ленина