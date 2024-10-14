О праздновании Покрова Пресвятой Богородицы рассказали новосибирцам

Жителям Новосибирской области рассказали о праздновании Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщил портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 14 октября, православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии отмечает, на Руси, если человеку хотелось что-то получить в этот день, то он должен был обязательно помочь своему ближнему или позаботиться о нем.

По словам священнослужителя, если человек будет хотеть только для себя, при этом ничего не делая, то это совершается не по-христиански.

Напомним, что опубликован прогноз погоды на Покров в Новосибирске