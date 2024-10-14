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общество культура

Пикет в защиту памятников культуры прошел в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирцы собрались на пикет в защиту памятников культуры.

Вчера, 13 октября 2024 года, напротив проходной завода Сибсельмарш в Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников историко-культурного наследия «Сохраним исторический Новосибирск». Известно, что он был заранее согласован с городской администрацией.

По словам председателя НОО ВООПИиК Натальи Шаминой, сейчас в городе массово уничтожают важные памятники истории и архитектуры.

«В Новосибирске сложилась варварская практика уничтожения историко-культурного наследия. Памятники истории и архитектуры уничтожаются разными способами. Их десятилетиями не реставрируют, некоторые пытаются нагло снести, как это было с домами на улице Якушева, многим историческим объектам отказывают в защитном статусе», — рассказала она журналистам портала BFM-Новосибирск.

Напомним, что жители Новосибирска отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной

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Валерия Митрохина
Журналист

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