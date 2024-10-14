Жители Новосибирска отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной

Новосибирцы не планируют посещать концерт артистки Ларисы Долиной.

Сегодня, 14 октября, в Доме ученых Новосибирского Академгородка запланирован концерт певицы Ларисы Долиной, однако сейчас большая часть билетов до сих пор не распродана.

Учитывая большую вместительность зрительного зала, больше половины мест до сих пор остаются свободными. Вероятно, это связано с завышенной стоимостью на концерт, так как их цена варьируется от 2 800 до 6 000 рублей.

Ранее Сиб.фм, что в НОВАТе состоятся два концерта с участием скрипачки Ольги Волковой