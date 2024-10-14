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общество

Президент России Путин подписал закон о лишении прав за скрытие номеров автомобиля

Фото: пресс-служба Кремля

В настоящее время за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за скрытие государственных регистрационных знаков автомобилей.

Теперь за данное нарушение предусмотрено лишение прав на управление транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также конфискация устройств, препятствующих идентификации номеров. Ранее за подобные действия полагался штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Закон вступил в силу после публикации на официальном портале правовой информации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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