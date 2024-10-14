Спикер Заксобрания НСО Андрей Шимкив поблагодарил за работу волонтеров СВО

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в благодарность за работу волонтеров из поселка Керамкомбинат Искитимского района организовал экскурсию по Сузунскому району.

Поселковые рукодельницы организовали волонтерскую группу «Единство» в апреле прошлого года. Регулярно отправляют в зону проведения специальной военной операции партии гуманитарной помощи. В очередной раз собрали вязаные вещи, сети и другое необходимое.

Сначала собирались в местном клубе, но для плетения маскировочных сетей места было недостаточно. Вместе с директором школы и главой сельсовета определили место – цокольный этаж здания школы, где можно комфортно разместить конструкции для плетения и раскройные столы.

Пятнадцать рукодельниц снабжают материалами друзья и знакомые. Также обеспечивает самым необходимым районная инициативная группа «Мы с Vами». Сами волонтеры помогают фронту не только мастерством, но и рублём: после получения пенсии добровольно вкладывают в общую копилку по тысяче рублей.

«Я бы сюда не ходила, если бы мне не нравилось, да и помогать нужно Родине. Спецоперация нас всех объединила», – отметила восьмидесятисемилетняя Людмила Шалина.

За время работы волонтеры «Единства» собрали почти 210 тысяч рублей для нужд СВО, сплели 135 сетей, связали 122 пары носков, передали сушеные овощи, постельные принадлежности, комплекты сухого армейского душа и лекарства.

В благодарность за сердечное и ответственное отношение к нуждам земляков, которые сражаются за интересы России, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от избирательного округа № 13 Андрей Шимкив выделил волонтёрской группе средства для организации культурного досуга.

«Сначала решили приобрести билеты в планетарий. Машину для доставки волонтеров в Новосибирск районная администрация уже выделила, но тут мне руководитель волонтеров сообщает, что женщины приняли другое решение. Они захотели все выделенные средства направить на покупку лекарств для участников специальной военной операции. Иной раз поражаешься такому некрикливому патриотизму», – подчеркнула помощник депутата Заксобрания Татьяна Парфенцова.

Уважая принятое волонтерами решение, Андрей Шимкив выделил дополнительные средства для организации экскурсии по Сузунскому району.

«Эти уникальные женщины – мамы, сестры, соседи наших земляков, бойцов, защищающих Родину, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Но и им самим нужна помощь. Уверен, что поездка в Сузунский район, известный своим гостеприимством и теплотой сердец, им понравится и поддержит их моральный дух».