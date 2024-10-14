Стало известно, проводят ли свадьбы в Покров Пресвятой Богородицы в Новосибирске

О свадьбах в Покров Пресвятой Богородицы рассказали жителям Новосибирска.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на протоиерея Дмитрия Бабкина из Каинской епархии, сегодня, 14 октября, все православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

По словам священнослужителя, в этот день разрешается проводить и праздновать свадьбы, а также венчание, потому как священный праздник выпадает на понедельник. Однако, во вторник, четверг и субботу в церкви повенчать не могут.

Отмечается, что самое важное в этот день было не шумное празднование самой свадьбы, а скорее процесс венчание, когда два любящих человека просили у Бога благословение.

Напомним, что о праздновании Покрова Пресвятой Богородицы рассказали новосибирцам