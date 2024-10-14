Армия РФ продолжает делиться успехами на передовой.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе отражения попыток наступления ВСУ на территорию Курской области по состоянию на 13 октября. Подразделения российской армии продолжают подавлять силы противника, вторгшиеся в эту область.

Группировка войск "Север" продолжала активные наступательные действия, нанеся удары формированиям нацгвардии и армейским подразделениям ВСУ в районах Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово. За прошедшие сутки были отражены пять контратак противника и одна попытка проникнуть через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ насчитывают до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка и несколько единиц бронетехники.

Атаки авиации и артиллерии нанесли урон живой силе и технике ВСУ, в том числе в районах Гоголевка, Дарьино и других населенных пунктах. Ракетные и оперативно-тактические войска также поразили резервы противника в Сумской области. За сутки противник потерял более 300 военнослужащих, 10 единиц бронетехники и другое вооружение. Восемь бойцов ВСУ сдались в плен.

Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 600 военнослужащих и значительное количество техники. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается.

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