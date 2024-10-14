В Новосибирске 19 октября запретят парковку в двух районах

В Новосибирске с 19 октября на четырёх дорожных участках будет введён запрет на парковку. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Ограничения вводятся для обеспечения эффективной уборки улиц и повышения безопасности дорожного движения. Парковка будет запрещена в Калининском и Первомайском районах на следующих участках:

1. ул. Рассветная (от дома № 8 до дома № 6/1)

2. ул. Танковая (от дома № 11 до дома № 21)

3. ул. Одоевского (от дома № 1/12 до дома № 1/10)

4. ул. Твардовского (вблизи дома № 22)

Водителей просят соблюдать правила и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский метрополитен заказал новые вагоны из Москвы.