В Новосибирске после несчастного случая на заводе опечатали 48 кранов

Работу опасных кранов приостановили в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, на металлургическом заводе в Новосибирске приостановили работу опасных кранов.

Известно, что данное решение принял суд после проверки Ростехнадзора, в ходе которой выявили 70 нарушений безопасности, так как не было экспертизы безопасности мостовых кранов, документов по контролю качества мостовых и козловых кранов, а также не проводилось комплексное обследование рельсовых путей.

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