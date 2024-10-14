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общество

В Новосибирске после несчастного случая на заводе опечатали 48 кранов

Фото: Сиб.фм

Работу опасных кранов приостановили в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, на металлургическом заводе в Новосибирске приостановили работу опасных кранов.

Известно, что данное решение принял суд после проверки Ростехнадзора, в ходе которой выявили 70 нарушений безопасности, так как не было экспертизы безопасности мостовых кранов, документов по контролю качества мостовых и козловых кранов, а также не проводилось комплексное обследование рельсовых путей.

Ранее Сиб.фм писал, что глава минприроды Новосибирской области получил представление за сползающие в реку дома

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Валерия Митрохина
Журналист

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