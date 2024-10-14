В Новосибирске предпримут дополнительные меры по подготовке дорог к зимнему сезону

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным службам разработать новые инициативы для улучшения зимнего содержания дорог.

Он подчеркнул необходимость постоянного прогресса в этой сфере и отметил, что ежегодно внедряются новые мероприятия для повышения качества дорожных работ.

На следующем оперативном совещании губернатор ожидает отчет о том, какие меры были приняты или будут реализованы в зимний период для улучшения состояния дорожного покрытия.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил о текущей подготовке дорожных служб к зимним условиям. В настоящее время завершается подготовка обслуживаемой сети дорог к холодам, а также проводится анализ состояния капитальных дорожных покрытий в различных районах области.

Проверяются также маршруты, обслуживающие школьников, и в случае выявления дефектов на проезжей части они будут устранены. Кроме того, для защиты дорог устанавливаются снегозадерживающие полосы и заборы.

Напомним, новосибирский губернатор Андрей Травников остался недоволен докладом министра транспорта