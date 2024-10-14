В Новосибирске прошло праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека

Большое праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, состоялось в Заельцовском районе Новосибирска.

Председатель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Евгений Медведев совместно с генеральным партнером Парк музеев «Галерея времени» организовал праздничную программу для пожилых жителей Новосибирской области.

В Заельцовском районе города ко Дню пожилого человека состоялась концертная программа с выступлениями местных творческих коллективов и артистов, экскурсия по экспозиции Музея СССР, а также чаепитие и творческие мастер-классы.

С приветственным словом и поздравлениями выступила представитель администрации Центрального округа города Новосибирска Мочалова Любовь Махмедовна. После чего выразили благодарность самым активным гражданам, которые регулярно принимали участие в мероприятиях «Школы Грамотного потребителя».

«Были рады в такой торжественной обстановке поздравить наших уважаемых пожилых граждан! Мероприятие стало показателем теплой и дружественной обстановки, которая сложилась между проектом ШГП и гражданами. Отдельную благодарность выражаю директору музея «Галерея Времени» Курдюмову Владимиру Борисовичу за сотрудничество и грандиозные совместные проекты!», — выступил председатель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Евгений Медведев.