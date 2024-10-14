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Авто

В Новосибирске утренняя пробка сковала улицу Большевистская

Фото: Сиб.фм, 2ГИС

Очередные утренние пробки были замечены в Новосибирске.

По данным карты 2ГИС, сегодня утром, 14 октября 2024 года, на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка, протяженность которой оценивается в 5 километров. Известно, что на этом участке произошло несколько аварий, из-за которых, вероятно, и возник затор.

В том числе, пробка произошла и на Димитровском мосту в сторону правого берега.

Фото В Новосибирске утренняя пробка сковала улицу Большевистская 2

Ранее Сиб.фм писал о том, что улицу в центре Новосибирска сужают из-за ремонта теплотрассы на две недели

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Валерия Митрохина
Журналист

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