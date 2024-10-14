В Новосибирске в Калининском районе запустят электричку

По информации АО «Агентство развития жилищного строительства НСО», запуск пригородных поездов в Калининском районе Новосибирска запланирован на 5 ноября.

Пока дата не окончательно утверждена. Однако в РЖД уже подтвердили планы по запуску электропоезда, движение которого начнется этой осенью. Платформа для посадки пассажиров готова.

В сентябре рядом с поселком Клюквенное была оборудована низкая пассажирская платформа шириной четыре метра и длиной 90 метров, которая рассчитана на четыре вагона. Платформу обустроили РЖД совместно со застройщиком микрорайона.

Кроме того, предусмотрены удобные подходы к платформе и ближайшей автобусной остановке, включая тротуар вдоль Пашинского шоссе. Платформа оснащена защитным ограждением, лестницей, скамьями и урнами. Закрытый павильон и билетную кассу строить пока не планируют.