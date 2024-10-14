В Новосибирской области родились 79 мертвых детей

В регионе увеличился показатель младенческой смертности в 2024 году.

Как заявили Сиб.фм в Новосибирскстате, в регионе сократилась численность населения до 2,7 млн жителей (уменьшение на 5600 человек или на 0,2 %).



«Демографическая ситуация в области характеризовалась увеличением естественной и общей убыли населения. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 24,1%», — прокомментировали в ведомстве.



По данным службы статистики, коэффициент младенческой смертности в январе – июле 2024 года возрос на 7,9% по сравнению с январем – июлем 2023 года. Кроме того, зарегистрировано 79 случаев мертворождений, в январе – июле 2023 года – 87 случаев (в число родившихся включаются только родившиеся живыми).

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирска после рейда выдворят 35 мигрантов.