Военнослужащий из Новосибирска осуждён за самовольные уходы из части

В Новосибирском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение дела военнослужащего Воробьёва, который трижды самовольно покидал свою воинскую часть

Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, 2 декабря 2023 года Воробьёв покинул часть и уехал в Новосибирскую область, где остался на длительный срок. Его разыскали сотрудники военной комендатуры только 26 февраля 2024 года.

Вернувшись в часть, военнослужащий вновь покинул её 15 марта, но через два дня вернулся обратно. Однако третий самовольный уход произошёл 8 апреля 2024 года, и, как установил суд, его целью было уклонение от военной службы.

В результате, 14 июня 2024 года Воробьёв был задержан сотрудниками полиции и приговорён к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в Новосибирске мигрант пытался попасть на СВО ради выплаты 1 млн рублей.