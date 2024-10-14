Жители Новосибирской области приняли участие в масштабном почтовом флешмобе «Открытка Берингу»

В Новосибирской области прошел международный почтовый флешмоб, приуроченный к Великой Северной экспедиции (1733–1743 годы).

Самыми активными участниками стали школьники из Новосибирска и районов области, отправившие открытки в заполярные города Норильск и Дудинка. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Каждая открытка содержит уникальную историю, отражающую связь с местами, где жил и работал академический отряд экспедиции. Член Русского географического общества Игорь Степанов отметил важность сохранения исторической памяти и поделился своим опытом участия, отправив открытки с изображениями сел Легостаево и Чемское, а также реки Берди.

Участвовали не только школьники, но и музейные работники, которые создали открытки с фотографиями, рассказывающими о жизни своего села. Свои «открытки Берингу» также отправили ученики из Морозово и семь школ Новосибирска.