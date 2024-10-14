Жители Плющихинского в Новосибирске пугаются звуков взрывов

Неизвестные взрывы пугают жителей Плющихинского.

В группе «МЖК Восточный, Плющихинский» социальной сети ВКонтакте сообщили, что местные жители возмущены и напуганы неизвестными звуками, которые слышно на их территории.

По словам новосибирцев, 11 октября во дворе дома №21 по улице Татьяны Снежиной раздались звуки взрывов в 21:20 по местному времени. Также подобное услышали и по таким адресам как улица Потылицына, 7, 7/3 и 11.

Некоторые местные жители утверждают, что взрывы могут происходить от петард, которые запускают дети.

Напомним, что в Калининском районе Новосибирска при пожаре сгорели два дома