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общество

Жители Плющихинского в Новосибирске пугаются звуков взрывов

Фото: социальные сети / ВКонтакте / "МЖК Восточный, Плющихинский"

Неизвестные взрывы пугают жителей Плющихинского.

В группе «МЖК Восточный, Плющихинский» социальной сети ВКонтакте сообщили, что местные жители возмущены и напуганы неизвестными звуками, которые слышно на их территории.

По словам новосибирцев, 11 октября во дворе дома №21 по улице Татьяны Снежиной раздались звуки взрывов в 21:20 по местному времени. Также подобное услышали и по таким адресам как улица Потылицына, 7, 7/3 и 11.

Некоторые местные жители утверждают, что взрывы могут происходить от петард, которые запускают дети.

Напомним, что в Калининском районе Новосибирска при пожаре сгорели два дома

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Валерия Митрохина
Журналист

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