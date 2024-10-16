Банки показали новые операции в цифровых рублях

ВТБ представил на FINOPOLIS-2024 прототип зачисления студенческой стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях.

В банке пояснили, что сейчас завершаются необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры для внедрения платежей в цифровых рублях и ожидается утверждение соответствующего законодательства.

Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В онлайн-банке баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете — электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае с оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

«Переводы и платежи в цифровых рублях мы считаем одним из основных драйверов развития отечественного финтеха. Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка.

Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. Помимо ВТБ, в пилоте цифрового рубля принимают участие 11 банков.