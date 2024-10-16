Депутат Госдумы Аксененко прокомментировал аварию на дамбе в Новосибирске

Александр Аксененко высказался об аварии на дамбе.

Сегодня, 16 октября 2024 года, в пять утра по местному времени в Советском районе Новосибирска произошла авария с участием фуры и легковушки. Об этом сообщили в Telegram-канале “ACT-54 Black”. Известно, что водитель Volkswagen Polo двигался в сторону улицы Плотинная со стороны улицы Новоморская и по пути выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania. В результате фура едва не выкатилась в Новосибирское водохранилище.

Данное происшествие прокомментировал депутат Государственной Думы от партии “Справедливая Россия – За Правду” Александр Аксененко.

“А ведь тяжёлым грузовикам по дамбе ездить нельзя! Соответствующие знаки на въездах на плотину установлены, но водители режим проезда регулярно нарушают. Владельцам машин проще в случае чего заплатить штраф в 500 рублей, чем гонять фуру в объезд через Бугринский мост”, — написал он на своей странице ВКонтакте.

По словам депутата, подобные ситуации часто приводят не только к авариям, но и к быстрому износу дорожного полотна и конструкций плотины. В связи с чем Александр Аксененко предложил внести изменения в статью 12.16 КоАП об увеличении штрафов.

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