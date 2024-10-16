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общество

Миннауки РФ предлагает перенести на год позже сроки ввода СКИФ в Новосибирске

Фото: СКИФ

На конец 2025 года планируют перенести срок сдачи СКИФ.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, ссылаясь на проект Министерства науки высшего образования Российской Федерации, в Новосибирской области предложили перенести срок сдачи центра «Сибирский кольцевой источник фотонов» из-за задержки при строительстве: долгого согласования параметров источника; ограничения и эмбарго на поставку некоторого оборудования, комплектующих, технологий; корректировки проектной документации; разработки дополнительных решений по усилению фундаментов, а также сложности и уникальность оборудования.

Соответственно, вместо декабря текущего года проект должен быть реализован до конца декабря 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске нашли нового подрядчика для завершения строительства дороги к СКИФу

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Валерия Митрохина
Журналист

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