На Монументе Славы и бульваре Победы в Новосибирске установили современные игровые комплексы для детей

На обновленные и безопасные детские игровые комплексы потрачено 8,8 млн рублей.

Двойные качели, песочница, лабиринт на пружине, четырёхместный балансир, мостики и горки: современный детский игровой комплекс на Монументе Славы выполнен в морской тематике и установлен на средства городского бюджета.

«Работы обошлись в 4,2 млн рублей. Детская площадка соответствует всем требованиям технического регламента. Оборудование сертифицировано. Гарантийный срок эксплуатации составляет пять лет», – рассказал начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

Старую детскую площадку демонтировали в прошлом году, она обветшала и не соответствовала нормам.

«На старой площадке были лужи и грязь. Сейчас покрытие мягкое и безопасное. Внукам нравится, каждый день заходим сюда после школы», – оценила игровой комплекс пенсионер Любовь Дубровская.

Завершают монтаж детского игрового комплекса на бульваре Победы. Для малышей Юго-Западного жилмассива будут аттракционы в виде военной техники времен Великой Отечественной войны, что особенно символично для этой территории. Мягкое покрытие укладывают в два слоя по особой технологии, толщина составит не менее 4,5 см. Стоимость работ составила 4,6 млн рублей.

В следующем году планируется обновить еще несколько детских площадок.