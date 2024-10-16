НОВИКОМ расширяет партнерство с Центром гарантийной поддержки МСП Сахалина

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Центр гарантийной поддержки Сахалинской области подписали первый договор на размещение свободных средств центра в депозит. Это поможет Гарантийному центру сохранить и преумножить финансовые активы и нарастить поддержку предпринимателей Сахалинской области.

В июне 2024 года стороны подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. Размещение денежных средств в размере 110 млн рублей произошло по итогам конкурса, который состоялся в начале октября. НОВИКОМ вошел в число победителей, предоставив выгодные условия размещения депозита.

«НОВИКОМ рад развитию партнерских отношений с Центром гарантийной поддержки Сахалинской области. Размещение свободных средств на депозите позволяет им «работать», приносить прибыль, а значит реализовать больше проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе», — отметил руководитель филиала банка НОВИКОМ в Новосибирске Владимир Рогозин.

Основным видом деятельности Центра гарантийной поддержки Сахалинской области является предоставление поручительств предприятиям сегмента малого и среднего предпринимательства. Центр выступает поручителем при заключении кредитного договора, договоров банковской гарантии, лизинга или займа. Это позволяет привлекать финансирование предприятиям, у которых недостаточно собственных средств для залога.